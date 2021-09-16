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МИД РФ: Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям погибших в теракте над Синаем

Россия и Египет достигли принципиального понимания по вопросу выплаты материального содействия семьям погибших в теракте над Синаем россиян. Об этом 16 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В настоящее время прорабатываются конкретные детали порядка осуществления добровольных выплат по линии Федерации туристических палат Египта. Надеемся, что соответствующие договоренности будут оперативно согласованы непосредственно между представителями египетских турпредприятий и родственников погибших россиян», — отметила дипломат.

Представитель МИД РФ добавила, что недавнему возобновлению воздушного сообщения с египетскими курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада предшествовала интенсивная работа с Каиром, направленная на повышение безопасности в египетских аэропортах.

Полеты между РФ и Египтом приостановили в ноябре 2015-го после крушения российского самолета на Синае, который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Все 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. По данным ФСБ, в хвостовой части самолета взорвалось самодельное взрывное устройство.

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
Шесть лет прошло. Помнится, что Путин тогда публично поручил спецслужбам найти и уничтожить организаторов и исполнителей терракта. Выполнено ли это поручение? Публичное поручение подразумевает и публичную отчетность о его выполнении, так мне кажется.
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