МИД РФ: Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям погибших в теракте над Синаем

Россия и Египет достигли принципиального понимания по вопросу выплаты материального содействия семьям погибших в теракте над Синаем россиян. Об этом 16 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«В настоящее время прорабатываются конкретные детали порядка осуществления добровольных выплат по линии Федерации туристических палат Египта. Надеемся, что соответствующие договоренности будут оперативно согласованы непосредственно между представителями египетских турпредприятий и родственников погибших россиян», — отметила дипломат.

