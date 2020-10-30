FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
30.10.2020 19:56
0
Печать

На Авангардной человек сидел на перилах балкона. Так он спасался от многомесячного конфликта с соседом

Человека, сидящего на ограждении балкона дома 56 по Авангардной улице, сняли очевидцы вечером 30 октября. Они же вызвали сотрудников чрезвычайных служб.

читатель «Фонтанки»

Первыми на место прибыли полиция и МЧС. Последним, как уточнили в ведомстве, не пришлось задействовать свои силы, так как к моменту их приезда вернулась хозяйка квартиры и мужчина вернулся в помещение.

По данным «Фонтанки», это не первый раз, когда балкон становится прибежищем для гражданина. У него, отмечают в силовых структурах, долгоиграющий конфликт с соседом, от которого он так прячется. И сам мужчина, и его сосед попадали в поле зрения полиции ранее.

Сейчас с сидевшим на перилах человеком общаются психологи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний