На Авангардной человек сидел на перилах балкона. Так он спасался от многомесячного конфликта с соседом
Человека, сидящего на ограждении балкона дома 56 по Авангардной улице, сняли очевидцы вечером 30 октября. Они же вызвали сотрудников чрезвычайных служб.
читатель «Фонтанки»
Первыми на место прибыли полиция и МЧС. Последним, как уточнили в ведомстве, не пришлось задействовать свои силы, так как к моменту их приезда вернулась хозяйка квартиры и мужчина вернулся в помещение.
По данным «Фонтанки», это не первый раз, когда балкон становится прибежищем для гражданина. У него, отмечают в силовых структурах, долгоиграющий конфликт с соседом, от которого он так прячется. И сам мужчина, и его сосед попадали в поле зрения полиции ранее.
Сейчас с сидевшим на перилах человеком общаются психологи.