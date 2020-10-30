Первыми на место прибыли полиция и МЧС. Последним, как уточнили в ведомстве, не пришлось задействовать свои силы, так как к моменту их приезда вернулась хозяйка квартиры и мужчина вернулся в помещение.



По данным «Фонтанки», это не первый раз, когда балкон становится прибежищем для гражданина. У него, отмечают в силовых структурах, долгоиграющий конфликт с соседом, от которого он так прячется. И сам мужчина, и его сосед попадали в поле зрения полиции ранее.

