Протестующие пустили в ход дымовые шашки и петарды у здания Конституционного суда Украины, который признал ряд полномочий Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) противоречащими украинской Конституции, сообщает 30 октября украинская газета «Сегодня».

Люди недовольны тем, что Конституционный суд 27 октября признал незаконными полномочия антикоррупционного ведомства Украины по контролю и проверке деклараций чиновников и депутатов, круглосуточному доступу граждан к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни должностных лиц и ряду положений закона Украины «О предотвращении коррупции». Фактически КС отменил полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) и их задачи по предотвращению и выявлению коррупции.

Президент страны Владимир Зеленский назвал вердикт «сокрушительным ударом» и внёс в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий Конституционного суда страны и увольнении судей.

Проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» предусматривает признание ничтожности решения КС от 27 октября. Вторая часть закона, внесённого в Раду Зеленским, предлагает уволить всех, кто участвовал в принятии этого судебного решения, и начать созыв нового состава Конституционного суда.

«Я не уверен, что судьи Конституционного суда сами решили сделать то, что они вчера совершили. Надо делать быстрые, но адекватные шаги. На законодательном уровне, я уверен, что это справедливо, [необходимо] безотлагательно зарегистрировать законопроект в Раде, где предусматривается восстановление добродетели конституционного судопроизводства на Украине», — приводил слова Зеленского ТАСС 29 октября.

Однако процедура снятия с должности всех судей КС одновременно не предусмотрена Конституцией КС.