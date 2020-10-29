Фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому, отказавшемуся признавать вину, увеличили срок в колонии до шести лет
Люблинский районный суд Москвы приговорил фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом 29 октября сообщает «Медуза».
Кроме того, Ребровскому запретили размещать любые материалы в Интернете в течение трех лет. Суд также направил мужчину на амбулаторное наблюдение у психиатра. Прокуратура просил приговорить Ребровского к семи годам лишения свободы. Однако в итоге с него сняли обвинение в участии в экстремистском сообществе и оставили только обвинение в его создании.
Еще в апреле 2019-го Ребровского приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима, но в октябре того же года Мосгорсуд отменил приговор из-за того, что обвиняемый, изначально заключивший сделку со следствием, отказался от показаний. Он заявил, что они были сделаны под давлением следствия. Сам Ребровский говорил, что ему обещали условный срок за дачу показаний, но обещание не исполнили.
Группу молодых людей, объединившихся под названием «Новое величие», задержали в марте 2018 года. Им вменяют создание экстремистского сообщества и участие в нём — части 1,2 статьи 282.1 УК. По версии следствия, целью «Нового величия» было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима». Общественность считает преследование фигурантов несправедливым, потому как, по словам участников движения, их намеренно подставил провокатор спецслужб.
6 августа суд признал виновными семерых фигурантов дела «Нового величия». Они получили от четырех лет условно до семи лет колонии. Приговор также обжаловала защита.