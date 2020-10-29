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29.10.2020 09:00
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Печать

59-летний петербуржец написал нехорошее про Путина на будке ГИБДД. Полиция взяла его под руки в процессе рисования

Процесс рождения нового граффити наблюдали петербургские сотрудники полиции ночью накануне. Под рукой мастера появилась надпись, порочащая президента Российской Федерации, прямо на будке ГИБДД.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 октября, накануне ночью у дома № 41 по Каменноостровскому проспекту был схвачен 59-летний местный житель, который под покровом темноты решил порисовать на стенах. Для творчества он подобрал не самое безопасное место — пост ГИБДД. В 2:30 приступил к делу, в 2:50 был задержан патрульными.

Мужчину доставили в отдел полиции и возбудили дело по статье о вандализме. После всех формальностей петербуржца отпустили домой под обязательство о явке.

По данным «Фонтанки», у «художника» уже были проблемы с законом в 2007 году. Тогда он не платил алименты, из-за чего оказался под подпиской о невыезде.

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Комментарии (8)

sektor7
Вот обормот эдакий.
Павел Михайлов
И правильно, что дебила повязали
Olen
Детям своим краски бы лучше купил, алиментщик позорный!
В 59 лет писать он что-то собрался.
Со своими делам сначала разобрался бы.
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