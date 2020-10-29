59-летний петербуржец написал нехорошее про Путина на будке ГИБДД. Полиция взяла его под руки в процессе рисования

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 октября, накануне ночью у дома № 41 по Каменноостровскому проспекту был схвачен 59-летний местный житель, который под покровом темноты решил порисовать на стенах. Для творчества он подобрал не самое безопасное место — пост ГИБДД. В 2:30 приступил к делу, в 2:50 был задержан патрульными.

Мужчину доставили в отдел полиции и возбудили дело по статье о вандализме. После всех формальностей петербуржца отпустили домой под обязательство о явке.



По данным «Фонтанки», у «художника» уже были проблемы с законом в 2007 году. Тогда он не платил алименты, из-за чего оказался под подпиской о невыезде.

