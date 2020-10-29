59-летний петербуржец написал нехорошее про Путина на будке ГИБДД. Полиция взяла его под руки в процессе рисования
Процесс рождения нового граффити наблюдали петербургские сотрудники полиции ночью накануне. Под рукой мастера появилась надпись, порочащая президента Российской Федерации, прямо на будке ГИБДД.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 октября, накануне ночью у дома
Мужчину доставили в отдел полиции и возбудили дело по статье о вандализме. После всех формальностей петербуржца отпустили домой под обязательство о явке.
По данным «Фонтанки», у «художника» уже были проблемы с законом в 2007 году. Тогда он не платил алименты, из-за чего оказался под подпиской о невыезде.