Азербайджан нанес воздушный удар по Степанакерту. Под обстрел попал роддом
Азербайджанская армия, несмотря на объявленное перемирие, нанесла воздушные удары по городам и селам Нагорного Карабаха. Как сообщает 28 октября Sputnik со ссылкой на оперативный штаб Карабаха, один из них пришелся на роддом в Степанакерте.
«Данные о пострадавших уточняются», — отмечается в сообщении.
На данный момент обстрел Степанакерта продолжается. В столице Карабаха звучит сирена воздушной тревоги.
Вооруженные силы Азербайджана ранее нанесли удары из РСЗО «Смерч» по Степанакерту и Шуши, где погиб один человек, еще двое были ранены.
США объявили о прекращении огня в Карабахе с 08:00 утра (по местному времени) 26 октября. Это — уже третья инициатива о гуманитарном перемирии. Прежние были нарушены азербайджанской стороной. Первая инициатива исходила от Москвы, перемирие должно было вступить в силу 10 октября. Вторая — от Парижа, но и 18 октября огонь не был прекращен. Третья договоренность достигнута в Вашингтоне, однако и она была нарушена.
С 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут интенсивные бои. ВС Азербайджана обстреливают мирные города и села Карабаха, уничтожая жилые дома и гражданские инфраструктуры. В результате мощных ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения Карабаха.