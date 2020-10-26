Бунтующего против РПЦ схиигумена Сергия вызвали на допрос в Следственный комитет
Бывшего схиигумена, а теперь уже схимонаха Сергия (Романова) вызвали на допрос в Следственный комитет, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Герасимова.
Как она рассказала 26 октября, в понедельник Сергия вызвали на допрос, который, как ожидается, пройдет во второй половине дня. Адвокат ходатайствовала о том, чтобы он прошёл по месту жительства Сергия.
«Возбуждены бесфигурантные дела по части 3 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и статье 330 УК РФ (самоуправство)», — сказала Герасимова, уточнив, что Сергий по ним проходит свидетелем.
В СУСК РФ по Свердловской области эту информацию пока не комментируют.
Как писала «Фонтанка», в начале октября Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре, который возглавляет опальный схиигумен. Как считают следователи, пока неустановленные изверги могли действовать 15 лет.
Проблемы у бывшего схиигумена начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. Схиигумен был даже оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в Интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним остаются его сторонники, которых уже отлучили от церкви за предательство.