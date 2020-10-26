Бунтующего против РПЦ схиигумена Сергия вызвали на допрос в Следственный комитет

Бывшего схиигумена, а теперь уже схимонаха Сергия (Романова) вызвали на допрос в Следственный комитет, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Герасимова.

Как она рассказала 26 октября, в понедельник Сергия вызвали на допрос, который, как ожидается, пройдет во второй половине дня. Адвокат ходатайствовала о том, чтобы он прошёл по месту жительства Сергия.

«Возбуждены бесфигурантные дела по части 3 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и статье 330 УК РФ (самоуправство)», — сказала Герасимова, уточнив, что Сергий по ним проходит свидетелем.