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26.10.2020 13:06
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Полиция Петербурга задержала предполагаемого убийцу найденной обнаженной и без пальца преподавательницы Техноложки. Мужчина не хотел возвращать деньги

Оперативники Фрунзенского УМВД задержали подозреваемого в убийстве 33-летней преподавательницы Технологического института. Палец ей отрезали, чтобы воспользоваться телефоном для сокрытия преступления.

Как сообщает пресс-служба петербургского следственного комитета 26 октября, по подозрению в совершении указанного преступления задержан 36-летний мужчина.

«Вечером 22 октября 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Димитрова, на почве личных неприязненных отношений со своей знакомой 1987 года рождения, задушил последнюю. После чего, с целью сокрытия совершенного преступления, отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона», — сообщает ГСУ.

По данным «Фонтанки», мужчина — её знакомый, который, по предварительной информации, ранее взял у нее в долг, но расплачиваться не захотел.

Тело женщины, как писала «Фонтанка», было найдено 25 октября её возлюбленным. Погибшая лежала обнаженной на кровати со следами удушения. При этом все щели в окнах и двери были забиты тряпками, чтобы избежать проникновения наружу запахов разложения.

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Комментарии (17)

вадики
Вот оно до чего красота и одиночество доводят!!!Была бы замужняя толстушка шансов остаться в живых было бы больше!!!Очень жаль девушку!!!!Та ни!!!Полторашка от силы
ppc_594
Вот и проснулись психи
videosokolspb
Интересно о каких суммах речь
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