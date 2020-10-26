Обнаженная и без пальца. В квартире на юге Петербурга нашли тело преподавательницы одного из вузов

Мужчина обнаружил тело своей возлюбленной в квартире Фрунзенского района. Следствие полагает, что убийство было тщательно спланировано.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 октября, 34-летнюю старшего преподавателя технологического института нашли в своей квартире на улице Дмитрова около полудня в воскресенье. В полицию обратился её гражданский супруг — 34-летний строитель, которого дома, по его словам, не было несколько дней.



По предварительной информации, женщина лежала на кровати и была обнажена. Предположительно, причиной смерти стало удушение. У погибшей отрезали большой палец на одной из кистей, скорее всего, чтобы иметь возможность разблокировать смартфон. Как говорят, женщина жила экономно и на её счетах было несколько млн рублей. Она погибла за 3–4 дня до обнаружения.

