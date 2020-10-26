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26.10.2020 09:03
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Обнаженная и без пальца. В квартире на юге Петербурга нашли тело преподавательницы одного из вузов

Мужчина обнаружил тело своей возлюбленной в квартире Фрунзенского района. Следствие полагает, что убийство было тщательно спланировано.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 октября, 34-летнюю старшего преподавателя технологического института нашли в своей квартире на улице Дмитрова около полудня в воскресенье. В полицию обратился её гражданский супруг — 34-летний строитель, которого дома, по его словам, не было несколько дней.

По предварительной информации, женщина лежала на кровати и была обнажена. Предположительно, причиной смерти стало удушение. У погибшей отрезали большой палец на одной из кистей, скорее всего, чтобы иметь возможность разблокировать смартфон. Как говорят, женщина жила экономно и на её счетах было несколько млн рублей. Она погибла за 3–4 дня до обнаружения.

Помимо это сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили, что все щели окон и дверей были забиты тряпками, по всей видимости, чтобы избежать утечки запахов разложения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Комментарии (13)

Aleks74
Ну все, раскрыли дело.
Кто из Вас будет в суд загонять:)
latnik
Гражданский супруг - строитель. Кто у нас строители? Правильно - гастрики, в основном. Очень часто сожительствуют с одинокими русскими бабами, даже с преподавателями Вузов, разочарованными нашими мужиками... И палец отрезать для них, которые с детства видят как разделывают баранов и самих этому учат, пара пустяков.
мухомор
является ли усечение фаланги пальца расчленёнкой или нет?
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