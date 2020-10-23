В погоне за «тихоокеанским синим». В Петербурге за новыми iPhone - очередь
Горожане встали в очередь за новыми «яблочными» гаджетами в центре Петербурга. К открытию магазина Re:Store в торговом центре «Галерея» утром 23 октября пришел и фотокорреспондент «Фонтанки».
Судя по снимкам, особого ажиотажа представленные Apple новинки не вызвали. Очередь состояла примерно из 20 желающих сделать покупку. На входе в торговую точку клиентам выдавали бесплатные СИЗы. Персонал обслуживал их в масках, перчатках и защитных экранах.
Вечером 13 октября Apple представила свои новые разработки в штаб-квартире компании в Купертино. Главной новинкой стали сразу четыре модели: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max в новых цветах — серебристый, графитовый, золотой и тихоокеанский синий. Все модели поддерживают стандарт 5G. Подробнее — в обзоре «Фонтанки».
В преддверии старта продаж на сайтах объявлений появились предложения по покупке места в очереди за новыми моделями смартфонов. Самое дорогое поступило от жителя Москвы, он был готов отстоять очередь за 100 тысяч рублей. В Петербурге цены за услугу варьировались от нескольких до сотни тысяч рублей.
При этом особого ажиотажа в день старта продаж новинок не было заметно и годом ранее, как в Петербурге, так и в Москве. Онлайн-продажи еще тогда окончательно похоронили дух соревнования и очереди за дорогой игрушкой.
Павел Каравашкин, »Фонтанка.ру».