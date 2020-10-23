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23.10.2020 11:30
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В погоне за «тихоокеанским синим». В Петербурге за новыми iPhone - очередь

Горожане встали в очередь за новыми «яблочными» гаджетами в центре Петербурга. К открытию магазина Re:Store в торговом центре «Галерея» утром 23 октября пришел и фотокорреспондент «Фонтанки».

Судя по снимкам, особого ажиотажа представленные Apple новинки не вызвали. Очередь состояла примерно из 20 желающих сделать покупку. На входе в торговую точку клиентам выдавали бесплатные СИЗы. Персонал обслуживал их в масках, перчатках и защитных экранах.

Фото: Павел Каравашкин, »Фонтанка.ру».
Фото: Павел Каравашкин, »Фонтанка.ру».
Фото: Павел Каравашкин, »Фонтанка.ру».
Фото: Павел Каравашкин, »Фонтанка.ру».
Фото: Павел Каравашкин, »Фонтанка.ру».

Вечером 13 октября Apple представила свои новые разработки в штаб-квартире компании в Купертино. Главной новинкой стали сразу четыре модели: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max в новых цветах — серебристый, графитовый, золотой и тихоокеанский синий. Все модели поддерживают стандарт 5G. Подробнее — в обзоре «Фонтанки».

В преддверии старта продаж на сайтах объявлений появились предложения по покупке места в очереди за новыми моделями смартфонов. Самое дорогое поступило от жителя Москвы, он был готов отстоять очередь за 100 тысяч рублей. В Петербурге цены за услугу варьировались от нескольких до сотни тысяч рублей.

При этом особого ажиотажа в день старта продаж новинок не было заметно и годом ранее, как в Петербурге, так и в Москве. Онлайн-продажи еще тогда окончательно похоронили дух соревнования и очереди за дорогой игрушкой.

Павел Каравашкин, »Фонтанка.ру».

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Комментарии (11)

Fjfef
Зарядка отдельно, наушники отдельно))). Скоро Яблочники экран станут продавать отдельно от телефона, как аксессуар
Роман Романович
Куски идиотов....
exception
конченые яблочники.
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