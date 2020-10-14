FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
77.29р91.07р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
14.10.2020 16:38
9
Печать

Желающим купить новый iPhone предлагают постоять за них в очереди. В Петербурге цена за услугу — до 100 тысяч

Аналитики сервиса «Авито» зафиксировали всплеск предложений по покупке места в очереди за новыми моделями iPhone 14 октября. В Петербурге предложений с десяток.

По данным сервиса, наутро после презентации было зафиксировано порядка 30 объявлений, в которых пользователи сервиса предлагали свои услуги. Самое дорогое поступило от жителя Москвы, он готов отстоять очередь за 100 тысяч рублей. Конечная цена зависит от времени и места.

К четырем часам дня на Петербург приходится 9 таких предложений из разных частей города. Самое дорогое — 99 тысяч рублей, уточняется, что приобретатель смартфона окажется у заветной цели первым. Можно найти предложения и за 5–7–8 тысяч, некоторые готовы отстоять трамидатором (так называют услугу подмены в очереди) за 25–45 тысяч. Есть объявления и от компаний, которые занимаются этим уже не первый год и обещают, что они «лучшие».

Продажи стартуют 23 октября и 13 ноября для разных моделей. Выбрать можно из iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Все модели поддерживают стандарт 5G.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

baddancer
Стою на кассе. Сын спрашивает:
-А можно мне доширак?
-Ты же знаешь, кредита осталось только на роллтон
-Это ведь из-за Путина, да пап?
-Да
-А когда Навальный станет президентом, кредита хватит на доширак?
-Конечно, сыночек, конечно
И тут я заплакал
Отправлено с IPhone12 ProMax
USSR_forever
с учётом того, что основная цель телефона осталось той же - звонить и принимать смс, яблочки по таким ценам по-ходу с гнильцой.... ведь 5g-антенна встроена только в те, что в США, а остальным шишка на постном масле =)
Mimic
Уже в прошлом году, вроде бы, писали, что никаких очередей и не было.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний