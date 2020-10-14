Желающим купить новый iPhone предлагают постоять за них в очереди. В Петербурге цена за услугу — до 100 тысяч

Аналитики сервиса «Авито» зафиксировали всплеск предложений по покупке места в очереди за новыми моделями iPhone 14 октября. В Петербурге предложений с десяток.



По данным сервиса, наутро после презентации было зафиксировано порядка 30 объявлений, в которых пользователи сервиса предлагали свои услуги. Самое дорогое поступило от жителя Москвы, он готов отстоять очередь за 100 тысяч рублей. Конечная цена зависит от времени и места.



К четырем часам дня на Петербург приходится 9 таких предложений из разных частей города. Самое дорогое — 99 тысяч рублей, уточняется, что приобретатель смартфона окажется у заветной цели первым. Можно найти предложения и за 5–7–8 тысяч, некоторые готовы отстоять трамидатором (так называют услугу подмены в очереди) за 25–45 тысяч. Есть объявления и от компаний, которые занимаются этим уже не первый год и обещают, что они «лучшие».

