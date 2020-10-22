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22.10.2020 16:55
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Автобус, который протащил по асфальту школьника в Горелово, был исправен

Пассажиравтотранс и ГИБДД проверили автобус, полностью зайти в который утром 22 октября не успел 15-летний школьник. Транспорт был исправен.

Как сообщает перевозчик, исправное техническое состояние автобуса, в том числе, подтвердили сотрудники дорожной полиции. Дополнительно проверили систему, которая не дает начать движение при открытых дверях, — и она оказалась исправна.

«Створки дверей автобуса оснащены резиновыми уплотнителями, чтобы снизить риск возможных травм, однако в последний момент закрытия дверей в салон пытался запрыгнуть пассажир хрупкого телосложения. Это и стало причиной инцидента», — сделали выводы в «Пассажиравтотрансе» и добавили, что уже связались с родственниками ребенка и предложили им помощь.

Школьник пытался запрыгнуть в автобус около семи утра на Колобановской улице в Горелово. Двери закрылись с ногой мальчика в салоне, и водитель начал движение. Подростка протащило по асфальту на расстояние около ста метров.

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