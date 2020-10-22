Петербуржцы стали больше материться в соцсетях из-за коронавируса. Город поднялся на две строчки в бранном рейтинге

Жители Петербурга с лихвой излили в соцсетях все свои переживания по поводу коронавируса, ковидных каникул и кризиса. Свои сообщения пользователи соцсетей из Северной столицы щедро сдабривали обсценной лексикой, что и подняло город на две строчки в рейтинге диджитал-агентства «Интериум». Результаты исследований опубликованы 22 октября.



В прошлом году Петербург занимал седьмую строчку, в этом — уже пятую. Впереди него — Калининград, Москва, Краснодар и бессменный лидер псковский город Дно.



«Дно с большим отрывом лидировал в нашем рейтинге. Эксперты объяснили это тем, что не все те, кто указал в соцсетях своим местом жительства Дно, действительно там живут. Они могли выбрать его в шутку из-за названия», — пояснили в агентстве.

