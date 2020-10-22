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22.10.2020 13:00
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Петербуржцы стали больше материться в соцсетях из-за коронавируса. Город поднялся на две строчки в бранном рейтинге

Жители Петербурга с лихвой излили в соцсетях все свои переживания по поводу коронавируса, ковидных каникул и кризиса. Свои сообщения пользователи соцсетей из Северной столицы щедро сдабривали обсценной лексикой, что и подняло город на две строчки в рейтинге диджитал-агентства «Интериум». Результаты исследований опубликованы 22 октября.

В прошлом году Петербург занимал седьмую строчку, в этом — уже пятую. Впереди него — Калининград, Москва, Краснодар и бессменный лидер псковский город Дно.

«Дно с большим отрывом лидировал в нашем рейтинге. Эксперты объяснили это тем, что не все те, кто указал в соцсетях своим местом жительства Дно, действительно там живут. Они могли выбрать его в шутку из-за названия», — пояснили в агентстве.

Исследователи обратили внимание на то, что общее количество бранных слов за год в соцсетях увеличилось почти вдвое, на 91%.

«Вероятно, трудности последнего времени, связанные с финансовыми проблемами, карантином и эпидемиологической обстановкой, в большей степени повлияли именно на самоощущения жителей больших городов. Свое раздражение они выплеснули матом в соцсетях», — отметили в «Интериуме»

Анализ проводился на основании мониторинга упоминаний самых распространенных вариаций четырех матерных слов в социальных сетях, форумах, блогах и мессенджерах за 1–7 октября 2020 года.

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Комментарии (6)

grannie
Блин, так тут это и не проверить экспериментальными методами...
perekuz
В нашем квартале есть школа, так девочки-подростки, идущие домой после уроков, на мате разговаривают.
Alex000
То, что стал материться больше - это факт.
В интернетах - вроде нет.
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