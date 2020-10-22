Петербургские пенсионеры пожаловались на мошенников, которых пришлось кормить и одевать

Как стало известно «Фонтанке» 22 октября, накануне в полицию обратилась 72-летняя жительница проспекта Мориса Тореза, которая рассказала, что несколько дней подкармливала неизвестных. По её словам, это был не душевный порыв, а результат ловкости мошенников, с 16-го по 20-е число оплачивавших с её карты заказы в сервисе «Яндекс.Еда».

Проанализировав свои последние действия с картой, женщина вспомнила, что при размещении объявлений о продаже техники на сайте бесплатных объявлений «гуляла» по сторонним ресурсам, где вводила данные с карты. У неё сняли немногим более шести тысяч рублей.

70-летний пенсионер из Колпино так легко не отделался. Он попросил помощи полицейских после того, как узнал, что ещё в августе устроил масштабный шопинг в Wildberries и Lamoda, потратив более 95 тысяч рублей. Деньги с его счёта пропадали на протяжении нескольких дней. Мужчина отметил, что приложений магазинов у него нет, СМС-оповещение не подключено, о пропаже узнал, когда пришло время снимать пенсию.

Рассказ пожилой женщины уложили в материалы уголовного дела о мошенничестве, житель Колпино, вероятно, в ближайшее время также станет потерпевшим.

Как сообщили в ГУ МВД, полицией приняты меры по установлению и задержанию злоумышленников.

