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20.10.2020 16:22
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Полгода производства наркотиков в своей квартире обернулись для петербуржца 15 годами в колонии строгого режима

Пятнадцать лет за шесть месяцев существования нарколаборатории и производство почти двух килограммов запрещенных веществ — эти цифры были озвучены сегодня в стенах городского суда Петербурга. Приговор заслушал житель города Алексей Авдеев, сообщает объединенная пресс-служба судов 20 октября.

Примерно полгода ему понадобилось на то, чтобы произвести 1,8 килограмма синтетического наркотика в лаборатории, оборудованной в принадлежащей ему квартире на улице Антонова-Овсеенко, а также найти покупателей и заключить с ними сделки. Полицейские пресекли его «бизнес» весной прошлого года.

Авдеев вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

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Комментарии (1)

vic_5e4cd1938d1a8
Таких производителей надо жизни лишать ... долго и мученически. И то , это не сравнится с тем горем, которое он многим людям принёс.
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