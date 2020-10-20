Полгода производства наркотиков в своей квартире обернулись для петербуржца 15 годами в колонии строгого режима

Пятнадцать лет за шесть месяцев существования нарколаборатории и производство почти двух килограммов запрещенных веществ — эти цифры были озвучены сегодня в стенах городского суда Петербурга. Приговор заслушал житель города Алексей Авдеев, сообщает объединенная пресс-служба судов 20 октября.

Примерно полгода ему понадобилось на то, чтобы произвести 1,8 килограмма синтетического наркотика в лаборатории, оборудованной в принадлежащей ему квартире на улице Антонова-Овсеенко, а также найти покупателей и заключить с ними сделки. Полицейские пресекли его «бизнес» весной прошлого года.