«Летчик» на «Гранте» выехал на встречку и снес самокатчика в Махачкале. ДТП попало на камеры
Мужчина на самокате погиб в ДТП с легковым автомобилем в Дагестане ночью 20 октября. Находившиеся в машине тоже получили травмы, но не смертельные. Произошедшее записали камеры видеонаблюдения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Дагестан, около 3:10 на проспекте Петра I в Махачкале 29-летний мужчина на автомобиле LADA Granta выехал на встречную полосу и сбил 35-летнего жителя Махачкалы, который передвигался на электросамокате. После этого автомобиль опрокинулся.
На видеозаписи видно, что мужчина с самокатом остановился на дороге у края проезжей части, когда его на скорости снесла «Лада». Затем автомобиль снес дорожный знак и дерево и вылетел на тротуар.
В результате ДТП сбитый мужчина от полученных травм скончался на месте. Водитель «Лады» и его 32-летний пассажир были доставлены в больницу.
ГУ МВД по Республике Дагестан