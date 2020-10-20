FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
77.92р91.31р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
20.10.2020 16:28
5
Печать

«Летчик» на «Гранте» выехал на встречку и снес самокатчика в Махачкале. ДТП попало на камеры

Скриншот из видео
Скриншот из видеоФото: ГУ МВД по Республике Дагестан

Мужчина на самокате погиб в ДТП с легковым автомобилем в Дагестане ночью 20 октября. Находившиеся в машине тоже получили травмы, но не смертельные. Произошедшее записали камеры видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Дагестан, около 3:10 на проспекте Петра I в Махачкале 29-летний мужчина на автомобиле LADA Granta выехал на встречную полосу и сбил 35-летнего жителя Махачкалы, который передвигался на электросамокате. После этого автомобиль опрокинулся.

Скриншот из видео
Скриншот из видеоФото: ГУ МВД по Республике Дагестан
Скриншот из видео
Скриншот из видеоФото: ГУ МВД по Республике Дагестан
Скриншот из видео
Скриншот из видеоФото: ГУ МВД по Республике Дагестан

На видеозаписи видно, что мужчина с самокатом остановился на дороге у края проезжей части, когда его на скорости снесла «Лада». Затем автомобиль снес дорожный знак и дерево и вылетел на тротуар.

В результате ДТП сбитый мужчина от полученных травм скончался на месте. Водитель «Лады» и его 32-летний пассажир были доставлены в больницу.

ГУ МВД по Республике Дагестан

Скриншот из видео
Скриншот из видеоФото: ГУ МВД по Республике Дагестан

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

263473741
"В большинстве штатов" чего? России?
Самокатчик повернул направо на красный со "второго ряда".
vic_5e4cd1938d1a8
А самокатчик проехал на красный свет перед поворотом и остановкой ... Карма слишком строгой оказалась ....
261217951
Сколько бед от "Лётчиков" в последнее время.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний