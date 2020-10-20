Мужчина на самокате погиб в ДТП с легковым автомобилем в Дагестане ночью 20 октября. Находившиеся в машине тоже получили травмы, но не смертельные. Произошедшее записали камеры видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Дагестан, около 3:10 на проспекте Петра I в Махачкале 29-летний мужчина на автомобиле LADA Granta выехал на встречную полосу и сбил 35-летнего жителя Махачкалы, который передвигался на электросамокате. После этого автомобиль опрокинулся.