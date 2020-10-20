В Петербурге по инициативе благотворительной организации «Перспективы» 20 октября состоялась встреча людей с инвалидностью, которые проживают в психоневрологических интернатах города, и чиновников.

Во встрече участвовали жители ПНИ № 3, 6, 7, 10 и других, а также квартиры сопровождаемого проживания «Перспектив» в Петергофе. На их вопросы отвечали представители комитета по социальной политике.

«Общение в онлайн-формате послужило своеобразной заменой Дня волонтёра для чиновника — мероприятия, которое было организовано «Перспективами» впервые в мае 2019 года, а нынче, в условиях ограничительных мер по коронавирусу, стало невозможным и отодвинулось на неопределенный срок», — рассказали в организации.

Фото: Предоставлено СПб БОО «Перспективы» Фото: Предоставлено СПб БОО «Перспективы» Фото: Предоставлено СПб БОО «Перспективы»

Самыми частыми вопросами стали ограничения, связанные с коронавирусом. Жителей интернатов интересовало, когда снимут карантин и они смогут ли они, как и прежде, выезжать в город на экскурсии, встречаться и общаться с друзьями, устраивать спортивные соревнования между интернатами и пр.

«Не ошибусь, если скажу, что этот вопрос сегодня волнует всех россиян, — ответил Александр Ржаненков, глава комитета. — Многое зависит от нас самих — от того, как жёстко мы будем соблюдать условия защиты, носить маски. Кроме того, скоро начнется вакцинация. Надеюсь, что уже с Нового года мы сможем общаться и перемещаться так же свободно, как до пандемии».

Также говорилось о желании жителей ПНИ жить максимально самостоятельно, получив квартиру или переехав из интерната в сопровождаемое проживание: сегодня такая возможность есть далеко не у всех желающих. Александр Ржаненков заверил, что все разделяют это стремление: «Мы очень хотим, чтобы вы жили в нормальных, домашних условиях, как все остальные».

По его словам, делается всё, чтобы для этого появлялось все больше вариантов. В частности, ведётся работа по реализации договорённости о предоставлении «Перспективам» двух квартир для проектов сопровождаемого проживания, которая была достигнута летом на встрече губернатора Александра Беглова и учредителя фонда помощи хосписам «Вера», руководителя проекта ОНФ «Регион заботы» Нюты Федермессер. Ржаненков пообещал, что с января 2021 года в каждом районе города будут появляться новые квартиры для тех, кто имеет право и хочет жить самостоятельно.



Также жителей ПНИ интересовало, почему они должны отдавать 75% от всех своих доходов интернату, не могут получить желаемое образование. А самый острый вопрос, который был поднят, — лишение дееспособности. Представители Смольного согласились, что зачастую это происходит неправомерно и ставит крест на жизни человека, нарушает его права, лишает свободы выбора. И необходимо в каждом случае подходить индивидуально, идти в интересах не учреждения, а каждого человека.

Напомним, «Фонтанка» рассказывала историю двух молодых людей с инвалидностью, которые с помощью сотрудников ГАООРДИ и команды юристов восстанавливали свои права в судах. Но такие случаи единичны, и победить сложившуюся систему одному человеку не по силам.

Поднимались и многие другие вопросы, актуальные для жителей ПНИ.

Подводя итоги, Александр Ржаненков сказал, что такие встречи нужно проводить на постоянной основе: «Лично я услышал для себя много нового и полезного. Сейчас, когда мы ограничены в непосредственном общении, технические средства дают нам возможность слышать и видеть друг друга, озвучивать проблемы и находить решения».

