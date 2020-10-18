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18.10.2020 15:09
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«Россия» открывает перелёты из Петербурга в Женеву и обратно

Авиакомпания «Россия» 24 октября начинает выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Женеву по регулярному расписанию.

Как сообщает 18 октября пресс-служба компании, самолёты Airbus A320 вместимостью 168 пассажиров будут летать по субботам. Из Петербурга борт отправляется в 14:20, из Женевы в 16:40.

Это первый регулярный рейс перевозчика в страну Шенгенской зоны с момента введения ограничений авиасообщения из-за пандемии.

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Комментарии (2)

Wert
Очень любопытно посмотреть на пассажиров первого рейса.
Капитан Очевидность2
Ну наконец-то россияне смогут уехать со своей дачи под урюпинском в женеву. А то уж все так истосковались, что прям сил нет терпеть.
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