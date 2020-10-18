Как сообщает 18 октября France 24 , к мемориалу в память об обезглавленном учителе, появившемуся у колледжа Буа д'Ольн в Конфлн-Сент-Онорин к западу от Парижа, приносят цветы, свечи, рисунки и плакаты. На некоторых из них написано: «Je suis prof.», «Je suis Samuel» («Я учитель», «Я Сэмюэл»). 18 октября в десятке французских городов должны пройти митинги.

На учителя истории напали рядом с учебным заведением в городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах от Парижа 16 октября. По данным местных СМИ, преподаватель недавно проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в Charlie Hebdo. По одной из версий, подозреваемый мог быть родственником одного из учеников. Его застрелили во время спецоперации. По делу об убийстве задержаны девять человек .

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийца имел статус беженца во Франции, у него нашли вид на жительство на имя Абдулака Абуезидовича А., родившегося в Москве. Сам он, по словам Рикара, имел чеченское происхождение.



Убийство учителя накануне прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он осудил теракт, но заявил, что чеченцы в нем не виноваты. Также Кадыров раскритиковал французское общество за «непозволительное отношение к исламским ценностям», которое выражается в поддержке журнала Charlie Hebdo.

