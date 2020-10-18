Министр просвещения пообещал, что учителей не будут заставлять делать прививки от коронавируса
Школьных учителей не будут отстранять от работы за отказ сделать прививку от коронавируса. Об этом в интервью ТАСС заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Прививка — дело добровольное», — отметил министр. Кравцов пояснил, что учителям предложат сделать прививки от коронавируса, когда начнется плановая работа по вакцинации. «Но, повторюсь, это будет добровольный процесс», — добавил он.
Решение о тестировании учителей на коронавирус, по словам Кравцова, принимают сами регионы.
Против насильственной вакцинации ранее выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В петербургском Роспотребнадзоре заявляли, что остановить коронавирус в городе на Неве можно будет, если привить 75–80% населения. В город прибыла партия вакцины на сотни доз.
О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса президент Владимир Путин объявил 11 августа. Он также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. На этой неделе была зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона». Ее производство начинается в октябре.