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18.10.2020 12:02
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Министр просвещения пообещал, что учителей не будут заставлять делать прививки от коронавируса

Школьных учителей не будут отстранять от работы за отказ сделать прививку от коронавируса. Об этом в интервью ТАСС заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Прививка — дело добровольное», — отметил министр. Кравцов пояснил, что учителям предложат сделать прививки от коронавируса, когда начнется плановая работа по вакцинации. «Но, повторюсь, это будет добровольный процесс», — добавил он.

Решение о тестировании учителей на коронавирус, по словам Кравцова, принимают сами регионы.

Против насильственной вакцинации ранее выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В петербургском Роспотребнадзоре заявляли, что остановить коронавирус в городе на Неве можно будет, если привить 75–80% населения. В город прибыла партия вакцины на сотни доз.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса президент Владимир Путин объявил 11 августа. Он также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. На этой неделе была зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона». Ее производство начинается в октябре.

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Комментарии (3)

Капитан Очевидность2
"Министр просвещения пообещал, что учителей не будут заставлять делать прививки от коронавируса"

И "от работы отстранять не будут".
Просто срежут премию непривившимся?
260657101
Какие вообще законные основания, обязывать кого делать прививки не прошедшие положенные клинические испытания и подтвержденные авторитетными международными научными организациями? Нужно быть полным идиотом чтобы дать вколоть в себя непроверенный препарат.
Nothing
министр Просвещения на проспекте Просвещения обещал, что в РФ не допустит Просвещения
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