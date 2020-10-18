На черной лестнице на Васильевском кто-то оставил шестимесячную девочку
Подающий признаки жизни сверток обнаружила в коляске, оставленной на черной лестнице парадной своего дома, жительница Василеостровского района Петербурга. Заглянув в него, она увидела младенца. Родителей рядом не было.
Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, накануне вечером в экстренные службы обратилась горожанка, проживающая в одном из домов на 12-й линии Васильевского острова. Петербурженка рассказала, что в ее парадной на черной лестнице стоит детская коляска, в которой лежит ухоженная малышка в теплом желтеньком комбинезоне, но родителей рядом нет.
Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и обнаружили шестимесячную девочку. Работавшая на месте служебная собака по кличке Жасмин довела кинолога до соседней 13-й линии В.О., а затем потеряла след. Видеонаблюдение в парадной отсутствовало.
Младенца забрали в одну из городских больниц. Врачи осмотрели маленькую пациентку и диагностировали у нее атопический дерматит. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербурге и Ленобласти, приняты меры к розыску родителей ребенка. Проводится проверка, направленная на установление всех подробностей произошедшего.