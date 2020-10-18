На черной лестнице на Васильевском кто-то оставил шестимесячную девочку

Подающий признаки жизни сверток обнаружила в коляске, оставленной на черной лестнице парадной своего дома, жительница Василеостровского района Петербурга. Заглянув в него, она увидела младенца. Родителей рядом не было.

Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, накануне вечером в экстренные службы обратилась горожанка, проживающая в одном из домов на 12-й линии Васильевского острова. Петербурженка рассказала, что в ее парадной на черной лестнице стоит детская коляска, в которой лежит ухоженная малышка в теплом желтеньком комбинезоне, но родителей рядом нет.