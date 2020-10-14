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14.10.2020 22:32
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Макрон ввёл в Париже комендантский час

Президент Франции Эмманэуль Макрон заявил о введении комендантского часа в столичном регионе страны, который включает в себя Париж и еще 7 департаментов, сообщает Reuters.

Комендантский час начнет действовать 17 октября, период его действия — с 21:00 до 06:00 по местному времени (22:00 – 7:00 мск). Он также будет введен в Марселе, Тулузе, Монпелье и еще пяти городах Франции.

«Мы должны отреагировать…Мы находимся в тревожной ситуации», — заявил Макрон в эфире национального телевидения.

За последние сутки во Франции зарегистрирован 22 591 случай заражения коронавирусом.

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Комментарии (4)

Капитан Очевидность2
Корона атакует по ночам?
doorbal_
ночью коронавирус особенно опасен!
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