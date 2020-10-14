Минкульт поддержал объединение Александринского и Псковского театров

«Мы несколько раз проговорили все за и против, сложности. И единогласно приняли решение, что объединение пойдет псковскому театру на пользу. Это принципиально важная позиция Министерства культуры РФ. Театр будет продолжать работать в новом для себя качестве. Мы начинаем большой серьезный путь вместе», — сказала она 14 октября на встрече с театральными деятелями в Пскове. Цитату приводит ТАСС .

Министр культуры Ольга Любимова выступила за объединение Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина с Александринским театром.

О том, что Псковский театр драмы может объединиться с Александринским и получить федеральный статус, летом 2019 года заявлял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Вывод учреждения на новый уровень планировалось завершить до конца 2020 года.



До этого обсуждалась возможность слияния Александринского театра с ярославским Волковским театром, однако проект был официально «закрыт» в феврале 2020. Предложение о подобном объединении 27 марта 2019 года анонсировал экс-министр министр культуры Владимир Мединский. Несмотря на то, что идею так и не удалось реализовать, Александринский театр получил статус Национального театра России в январе 2020 года.