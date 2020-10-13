Имени азербайджанского композитора, русского географа и советской ткачихи. Смольный даст названия 20 безымянным скверам Петербурга

Имена советских деятелей планируется присвоить шести скверам. Так, возле Авиационной улицы, 38, появится сквер имени военного летчика и участника обороны Ленинграда Василия Ракова, объект у проспекта Обуховской Обороны, 119, назовут в честь ткачихи фабрики «Рабочий» и регионального лидера профсоюза работников текстильной и легкой промышленности Екатерины Демидовой. Зеленой зоне у проспекта Стачек, 62, дадут имя бывшего директора Кировского завода и народного комиссара танковой промышленности СССР Исаака Зальцмана, возле Среднего проспекта Васильевского острова, 91, появится сквер имени первого коменданта Берлина Николая Берзарина. Зону на улице Молдагуловой западнее дома №5 назовут также в честь снайпера и участницы Великой Отечественной Войны.

Смольный планирует присвоить названия 20 безымянным скверам в Петербурге. Проекты соответствующих постановлений 13 октября опубликованы на сайте комитета по культуре. Наименования для объектов зеленых насаждений ранее одобрила топонимическая комиссия.

Еще двум объектам дадут имена архитекторов. У Московского проспекта, 212, появится сквер имени Ноя Троцкого, который проектировал расположенное неподалеку здание Дома Советов. Рядом со Старо-Петергофским, 27, - сквер Василия Косякова, чьему авторству принадлежит находящееся по соседству подворье Успенского Староладожского (Валаамского) монастыря.



Имени русского географа Семенова-Тян-Шанского удостоится сквер у дома №87 на Среднем проспекте Васильевского острова, а имени основателя Кировского завода Николая Путилова — сад на улице Корнеева.



В честь азербайджанского композитора Узеира Абдул-Гусейн оглы Гаджибекова назовут сквер на улице Композиторов у дома №19.



Исторические названия улиц закрепят в именах двух зеленых зон: у Среднеохтинского проспекта, 8, появится Гурдин сквер, рядом с Савушкина, 21, - Мигуновский сад.



Ряд скверов назовут в честь расположенных рядом объектов. Будапештский сквер появится на участке одноименной улицы, Исидоровский - рядом с церковью Святого Исидора, Лазаревский - возле Лазаревского кладбища. Сквер в Колпино станет тезкой протекающему на его территории ручью - Харламовым.

