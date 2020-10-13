Имени азербайджанского композитора, русского географа и советской ткачихи. Смольный даст названия 20 безымянным скверам Петербурга
Смольный планирует присвоить названия 20 безымянным скверам в Петербурге. Проекты соответствующих постановлений 13 октября опубликованы на сайте комитета по культуре. Наименования для объектов зеленых насаждений ранее одобрила топонимическая комиссия.
Имена советских деятелей планируется присвоить шести скверам. Так, возле Авиационной улицы, 38, появится сквер имени военного летчика и участника обороны Ленинграда Василия Ракова, объект у проспекта Обуховской Обороны, 119, назовут в честь ткачихи фабрики «Рабочий» и регионального лидера профсоюза работников текстильной и легкой промышленности Екатерины Демидовой. Зеленой зоне у проспекта Стачек, 62, дадут имя бывшего директора Кировского завода и народного комиссара танковой промышленности СССР Исаака Зальцмана, возле Среднего проспекта Васильевского острова, 91, появится сквер имени первого коменданта Берлина Николая Берзарина. Зону на улице Молдагуловой западнее дома №5 назовут также в честь снайпера и участницы Великой Отечественной Войны.
Еще двум объектам дадут имена архитекторов. У Московского проспекта, 212, появится сквер имени Ноя Троцкого, который проектировал расположенное неподалеку здание Дома Советов. Рядом со Старо-Петергофским, 27, - сквер Василия Косякова, чьему авторству принадлежит находящееся по соседству подворье Успенского Староладожского (Валаамского) монастыря.
Имени русского географа Семенова-Тян-Шанского удостоится сквер у дома №87 на Среднем проспекте Васильевского острова, а имени основателя Кировского завода Николая Путилова — сад на улице Корнеева.
В честь азербайджанского композитора Узеира Абдул-Гусейн оглы Гаджибекова назовут сквер на улице Композиторов у дома №19.
Исторические названия улиц закрепят в именах двух зеленых зон: у Среднеохтинского проспекта, 8, появится Гурдин сквер, рядом с Савушкина, 21, - Мигуновский сад.
Ряд скверов назовут в честь расположенных рядом объектов. Будапештский сквер появится на участке одноименной улицы, Исидоровский - рядом с церковью Святого Исидора, Лазаревский - возле Лазаревского кладбища. Сквер в Колпино станет тезкой протекающему на его территории ручью - Харламовым.
Все названия 23 сентября были одобрены на заседании топонимической комиссии.