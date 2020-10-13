Как сообщает 13 октября портал «Мегаполис» , сама авария произошла около двух недель назад на 72-м километре внутреннего кольца КАД, в Московском районе города, но видео было опубликовано только сейчас. Водитель автомобиля Chevrolet Cruze сдавал задом по КАД, видимо, проскочив съезд, и столкнулся с поворачивавшим на этот самый съезд автомобилем Nissan.

Водитель-проскакун решил сдать задом по кольцевой автодороге Петербурга и устроил ДТП. Произошедшее записал видеорегистратор второго участника аварии, и, пожалуй, самое впечатляющее — это реакция пассажирки.

Произошедшее записал видеорегистратор японского автомобиля. Как рассказал порталу друг водителя «Ниссана», тот ехал со своей девушкой. Она находилась на пассажирском сиденье и в этот момент разговаривала по телефону. Когда они уже выезжали на съезд на Дачный проспект, путь им преградил пятящийся «Шевроле».

Реакция перепуганной девушки, вероятно, оказалась крайне неожиданной для ее собеседника. Само ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших.