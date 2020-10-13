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13.10.2020 14:29
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Водитель Chevrolet проскочил съезд на КАД и прервал разговор пассажирки Nissan

Скриншот видео портала&nbsp;<a href="https://megapolisonline.ru/voditel-shevrole-propustil-povorot-na-kad-i-protaranil-zadom-nissan/" target="_blank" class="_">«Мегаполис»</a>
Скриншот видео портала «Мегаполис»

Водитель-проскакун решил сдать задом по кольцевой автодороге Петербурга и устроил ДТП. Произошедшее записал видеорегистратор второго участника аварии, и, пожалуй, самое впечатляющее — это реакция пассажирки.

Как сообщает 13 октября портал «Мегаполис», сама авария произошла около двух недель назад на 72-м километре внутреннего кольца КАД, в Московском районе города, но видео было опубликовано только сейчас. Водитель автомобиля Chevrolet Cruze сдавал задом по КАД, видимо, проскочив съезд, и столкнулся с поворачивавшим на этот самый съезд автомобилем Nissan.

Произошедшее записал видеорегистратор японского автомобиля. Как рассказал порталу друг водителя «Ниссана», тот ехал со своей девушкой. Она находилась на пассажирском сиденье и в этот момент разговаривала по телефону. Когда они уже выезжали на съезд на Дачный проспект, путь им преградил пятящийся «Шевроле».

Реакция перепуганной девушки, вероятно, оказалась крайне неожиданной для ее собеседника. Само ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших.

Скриншот видео портала&nbsp;<a href="https://megapolisonline.ru/voditel-shevrole-propustil-povorot-na-kad-i-protaranil-zadom-nissan/" target="_blank" class="_">«Мегаполис»</a>
Скриншот видео портала «Мегаполис»

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Комментарии (4)

Mr.Long
"Водитель автомобиля Chevrolet Cruze сдавал задом по КАД"

очередной "шедевр" от журналистов...
Sergik7
Наверно у шевроле еноты на педаль давили
MuCephei_88
Водятел на крузе видать тоже без прав, как и в недавних новостях, либо получал их нестандартными "натуральными" способами.

Хорошо что девушка тут легко отделалась, успела затормозить.
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