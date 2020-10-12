Женщина, улетавшая в Москву, забыла в Пулково сумку. Её нашёл сотрудник и подарил дочери

Как сообщает 12 октября пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО, пассажирка, следовавшая из Петербурга в Москву, обратилась в дежурную часть транспортной полиции после того, как потеряла сумку — ручную кладь. В ней находились одежда, парфюм, приспособления для укладки волос на общую сумму около 24 тысяч рублей. По словам женщины, последний раз она видела сумку в автобусе, на котором ехала в самолёт.

В петербургском аэропорту «Пулково» раскрыто хищение сумки. Злоумышленник — водитель автобуса, перевозивший пассажиров к борту самолёта. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Правоохранители осмотрели автобус — там сумки не было. В столе находок тоже. Но в ходе оперативно-разыскных мероприятий они вышли на злоумышленника. Это был 45-летний водитель автобуса. Убирая в салоне мусор, оставленный пассажирами, он заметил чёрную сумку и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, забрал её себе. Обнаружив внутри женские вещи, решил презентовать их своей дочери.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. С похитителя взято обязательство о явке. Сумка изъята и будет передана хозяйке.