Петербуржец обстрелял дом родственников из ружья, потом нарвался на скандал с эвакуаторщиком

Петербуржец выместил злость на родственников с помощью оружия в Волховском районе Ленобласти. После расстрела здания он не смог уехать по-тихому.



Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, накануне вечером в деревне Мыслино 44-летний петербуржец обстрелял дом, где находился его дядя с супругой. Родственники давно конфликтуют, в этот раз эмоции заставили взяться за ружьё. После пальбы стрелок сел в «Ладу Приору» и скрылся. Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили 15 отверстий в стене дома.

