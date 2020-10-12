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12.10.2020 10:16
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Петербуржец обстрелял дом родственников из ружья, потом нарвался на скандал с эвакуаторщиком

Петербуржец выместил злость на родственников с помощью оружия в Волховском районе Ленобласти. После расстрела здания он не смог уехать по-тихому.

Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, накануне вечером в деревне Мыслино 44-летний петербуржец обстрелял дом, где находился его дядя с супругой. Родственники давно конфликтуют, в этот раз эмоции заставили взяться за ружьё. После пальбы стрелок сел в «Ладу Приору» и скрылся. Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили 15 отверстий в стене дома.

Мужчину задержали в три часа ночи на проспекте Испытателей, когда тот скандалил с водителем эвакуатора. В отношении агрессора составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». У стрелка есть лицензия на оружие, он обладатель четырёх охотничьих ружей.

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Комментарии (5)

тат2007amg
Петербуржец то небось - южных кровей..
260559331
Обстрелять дом супруги. Бесценно. Протокол о хулиганстве - это просто издержки. Как лист награды и подтверждения
dedmoroz_5e4d8827384c2
а в нашем кино всегда только вторую серию показывают
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