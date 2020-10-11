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11.10.2020 10:52
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Петербургский школьник напал на мать с ножом. Досталось и врачам скорой

Петербургской полиции предстоит разобраться в отношениях 15-летнего ученика одной из школ Невского района с родными. Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, накануне ночью из квартиры на Искровском проспекте с множественными скальпированными ранами головы и шеи в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе госпитализировали его мать.

Когда на место прибыли службы, помощь понадобилась самим врачам — в 00.37 10 октября через «112» они сообщили, что на них нападает родственник потерпевшей.

Девятиклассник задержан. Возбуждены уголовные дела. Из квартиры изъяли три мобильных телефона и нож в чехле.

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Комментарии (9)

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