Петербургский школьник напал на мать с ножом. Досталось и врачам скорой

Петербургской полиции предстоит разобраться в отношениях 15-летнего ученика одной из школ Невского района с родными. Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, накануне ночью из квартиры на Искровском проспекте с множественными скальпированными ранами головы и шеи в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе госпитализировали его мать.



Когда на место прибыли службы, помощь понадобилась самим врачам — в 00.37 10 октября через «112» они сообщили, что на них нападает родственник потерпевшей.

Девятиклассник задержан. Возбуждены уголовные дела. Из квартиры изъяли три мобильных телефона и нож в чехле.