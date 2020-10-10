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10.10.2020 00:43
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Спецгруппа Всемирной организации здравоохранения изучит повторное заражение коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создает группу по изучению случаев повторных заболеваний COVID-19. Об этом 9 октября сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«На данный момент у нас есть много сообщений из разных стран, но у нас нет оценки по проценту населения с повторным заражением. И вопрос в том, какой иммунный ответ появляется после первого инфицирования и какой иммунный ответ появляется после второго заражения. Растет или сокращается количество антител и что там происходит»,— цитирует ее слова РИА Новости.

Керкхове уточнила, что у ВОЗ есть информация об иммунитете у переболевших COVID-19, однако неясно, на сколько он сохраняется.

Всемирная организация здравоохранения 9 октября заявила, что в мире поставлен рекорд по числу новых заражений коронавирусом за сутки — 350 766 пациентов.

В России за прошедший день насчитали уже 12 126 случаев коронавируса, что стало абсолютным рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован 11 мая (11 656).

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