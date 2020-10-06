В Приморье в ДТП попал самолет: бомбардировщик Су-24 свалился в кювет при буксировке
Необычное ДТП наблюдали автомобилисты в Приморском крае 6 октября. В кювете оказался частично разобранный самолет, который буксировали по автомобильной дороге.
Кадры происшествия появились в соцсетях. Как сообщает издание DEITA, авария случилась под вечер по местному времени в районе села Анучино.
Со слов очевидцев, на трассе Осиновка — Рудная Пристань между Лубянкой и Ивановкой водитель КАМАЗа не справился с буксировкой самолета, предположительно фронтового бомбардировщика Су-24, и тот завалился в кювет, передает NewsVL.r.
Перевозимый самолет был без крыльев и хвостового киля. Возможно, его буксировали «на покой». Бомбардировщик Су-24 в исходном варианте был снят с производства в 2016 году.