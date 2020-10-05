На «красной» линии петербургского метро было остановлено движение

Движение прервалось на 7 минут в метро Петербурга от станции «Площадь Восстания» до «Нарвской». Причина крылась в тоннеле.

О временно парализованном движении сообщает пресс-служба метро Петербурга в 23.10. Там уточнили, что причина техническая, в тоннеле «красной» линии выявили неисправность. Починить все обещали быстро и слово сдержали, уже через 7 минут поезда снова поехали.

Читатели «Фонтанки» рассказали, что вечером 5 октября стояли в тоннеле между «Владимирской» и «Пушкинской».