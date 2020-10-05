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05.10.2020 23:27
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На «красной» линии петербургского метро было остановлено движение

Движение прервалось на 7 минут в метро Петербурга от станции «Площадь Восстания» до «Нарвской». Причина крылась в тоннеле.

О временно парализованном движении сообщает пресс-служба метро Петербурга в 23.10. Там уточнили, что причина техническая, в тоннеле «красной» линии выявили неисправность. Починить все обещали быстро и слово сдержали, уже через 7 минут поезда снова поехали.

Читатели «Фонтанки» рассказали, что вечером 5 октября стояли в тоннеле между «Владимирской» и «Пушкинской».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Мужской Взгляд
Поезда могут и ехать и идти, здесь кому как нравится. Сама фраза, конечно, звучит несколько странно: "через 7 минут поезда снова поехали".. Лучше было: "через 7 минут поезда продолжили движение по маршруту", или "в течение 7 минут неисправность была устранена и поезда снова пошли по своему маршруту".
Nafanka
через 7 минут поезда снова поехали
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Поезда ПОШЛИ, а пассажиры в них ПОЕХАЛИ... Журналистов со всего "красного Туркестана" набираете что лЕ? Со знанием русского как иностранного?! )))
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