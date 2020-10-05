Две трети россиян не готовы делать прививку от коронавируса

К вакцинации от коронавируса не готовы 73 процента россиян, сделать прививку согласны 23 процента. Четыре процента участников опроса сказали, что переболели COVID-19, и прививка им не нужна.



Абсолютное большинство опрошенных (93 процентов) считают, что вакцинацию от коронавируса необходимо проводить на добровольной основе. Семь процентов респондентов уверены, что прививки нужно сделать обязательными для всех, следует из опроса "Единой России", который 5 октября приводит РИА Новости.



Вакцину российского производства предпочли бы 24 процента респондентов, и только 13 процентов хотели бы привиться зарубежной вакциной.

