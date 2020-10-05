Две трети россиян не готовы делать прививку от коронавируса

К вакцинации от коронавируса не готовы 73 процента россиян, сделать прививку согласны 23 процента. Четыре процента участников опроса сказали, что переболели COVID-19, и прививка им не нужна.
Абсолютное большинство опрошенных (93 процентов) считают, что вакцинацию от коронавируса необходимо проводить на добровольной основе. Семь процентов респондентов уверены, что прививки нужно сделать обязательными для всех, следует из опроса "Единой России", который 5 октября приводит РИА Новости.
Вакцину российского производства предпочли бы 24 процента респондентов, и только 13 процентов хотели бы привиться зарубежной вакциной.
Более 52 процентов респондентов ожидают второй волны пандемии COVID-19, 37 процентов, однако, с ними не согласились. Согласно опросу, не верят в существование коронавирусной инфекции 11 процентов россиян.
Центральная общественная приемная председателя ЕР провела всероссийский онлайн-опрос по теме здравоохранения 16-23 сентября, в нем приняли участие порядка 20 тысяч человек.
Стремительный рост заразившихся коронавирусом отмечается в России. В 85 российских регионах коронавирусом за минувшие сутки заразились 10 499 человек. Из них почти 400 — в Петербурге.
Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V", российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.