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02.10.2020 17:56
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Лиам Нисон сыграет честного вора

8 октября в прокат выходит «Честный вор», криминальная драма с Лиамом Нисоном в главной роли. 16+

Фото: megogofilm.ru/

Звезда «Списка Шиндлера» играет здесь бывшего криминального гения, который теперь завязал с темными делами и собирается счастливо жить честной жизнью. Но ничего не выходит, ему упорно мешают коррумпированные полицейские, которые решают героя во что бы то ни стало посадить. И тому приходится с ними сражаться.

Иван Чувиляев

Фото: megogofilm.ru/

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