Крупнейший поставщик медицинских услуг в США подвергся нападению вируса-вымогателя, который связывают с хакерами из России

По информации издания, заблокированными оказались компьютеры и мобильные системы компании Universal Health Services, которая владеет 400 медицинскими учреждениями в США и Великобритании, обслуживая миллионы пациентов в год. По словам представителей UHS, внутренняя сеть стала недоступна из-за технической неисправности, сейчас над ее восстановлением работают специалисты. Они также добавили, что данные о пациентах и сотрудниках не попали в Интернет.

Один из крупнейших поставщиков медицинских услуг в США подвергся нападению вируса-вымогателя Ryuk, который связывают с российской киберпреступной группировкой Wizard Spider. Об этом 28 сентября сообщает Techcrunch.

По данным охранной фирмы Crowdstrike, на которую ссылается издание, вирус-вымогатель Ryuk связан с российской киберпреступной группировкой Wizard Spider. То же самое она проделывала с судоходным гигантом Pitney Bowes и береговой охраной США. При этом подобные ей хакерские команды ранее заявляли, что не будут выбирать в качестве объектов атаки медучреждения из-за пандемии коронавируса, уточняет Techcrunch.



Хакеры из России неоднократно попадали в центр скандалов на Западе. Одним из последних стал судебный процесс над гражданином РФ Евгением Никулиным, которого признали виновным в киберпреступлениях, а именно — в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Прокуратура Северного округа Калифорнии попросила федеральный суд приговорить его к 12 годам лишения свободы. Итоговый вердикт по этому делу должны озвучить на этой неделе.



Российский хакерский след в начала этой осени также обнаружила компания Microsoft. По данным корпорации, была совершена попытка вмешательства в предвыборную гонку за пост президента страны. При этом атакованы были штабы как Дональда Трампа, так и его противника Джо Байдена. Хакеры из России якобы были представлены группой «Стронций», которая, по данным американского минюста, несет основную ответственность за атаки на кампанию демократов в 2016 году. В Москве все обвинения во вмешательстве в американские выборы отрицали.

