FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
76.04р90.01р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
21.09.2020 18:10
0
Печать

Подарите детям время. Детский хоспис запустил акцию в пользу детей с тяжёлыми заболеваниями

Благотворительный фонд «Детский хоспис» 21 сентября запустил акцию «Подари время», чтобы рассказать о потребностях детей с тяжёлыми заболеваниями, собрать средства для ежедневной работы хосписов, развития системы паллиативной медицинской помощи и создания нового стационара.

К акции уже присоединились известные актёры, телеведущие, блогеры, среди которых Сергей Безруков, Олег Газманов, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Эвелина Бледанс, Анна Семенович, Айза Анохина, Лилия Абрамова и многие другие.

«Для пациентов Детского хосписа один месяц — это целая жизнь. Ценность каждого часа для семьи, в которой тяжело болеет ребёнок, бесконечно высока. Ведь это возможность быть вместе. Мы часто откладываем важные вещи на потом — у пациентов детских хосписов нет такой возможности», — говорят в Детском хосписе.

На сегодняшний день очень много детей по всей России нуждаются в паллиативной медицинской помощи и специализированных учреждениях — детских хосписах. Но далеко не везде есть специалисты, которые могут помочь, и медучреждения, где могут оказать эту помощь. Акция призвана собрать средства для работы уже существующих хосписов, а также для развития паллиативной медицинской помощи и создания нового стационара для тяжелобольных детей.

Принять участие в акции может любой желающий: на странице акции можно рассчитать стоимость часа своей работы и перевести полученную сумму в пользу пациентов детских хосписов.

«Помогая Детскому хоспису, Вы делитесь частичкой Вашей жизни, своим временем с детьми, для которых оно важнее всего на свете», — сказали в хосписе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний