К акции уже присоединились известные актёры, телеведущие, блогеры, среди которых Сергей Безруков, Олег Газманов, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Эвелина Бледанс, Анна Семенович, Айза Анохина, Лилия Абрамова и многие другие.

Благотворительный фонд «Детский хоспис» 21 сентября запустил акцию «Подари время», чтобы рассказать о потребностях детей с тяжёлыми заболеваниями, собрать средства для ежедневной работы хосписов, развития системы паллиативной медицинской помощи и создания нового стационара.

«Для пациентов Детского хосписа один месяц — это целая жизнь. Ценность каждого часа для семьи, в которой тяжело болеет ребёнок, бесконечно высока. Ведь это возможность быть вместе. Мы часто откладываем важные вещи на потом — у пациентов детских хосписов нет такой возможности», — говорят в Детском хосписе.



На сегодняшний день очень много детей по всей России нуждаются в паллиативной медицинской помощи и специализированных учреждениях — детских хосписах. Но далеко не везде есть специалисты, которые могут помочь, и медучреждения, где могут оказать эту помощь. Акция призвана собрать средства для работы уже существующих хосписов, а также для развития паллиативной медицинской помощи и создания нового стационара для тяжелобольных детей.



Принять участие в акции может любой желающий: на странице акции можно рассчитать стоимость часа своей работы и перевести полученную сумму в пользу пациентов детских хосписов.



«Помогая Детскому хоспису, Вы делитесь частичкой Вашей жизни, своим временем с детьми, для которых оно важнее всего на свете», — сказали в хосписе.

