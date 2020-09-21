Ипотечные сделки почти полностью перейдут в онлайн. Так хочет Росреестр

Росреестр планирует полностью перевести регистрацию ипотечных сделок в онлайн. Об этом 21 августа президенту РФ Владимиру Путину сказал глава ведомства Олег Скуфинский, сообщает пресс-служба Кремля.

По его планам, в конце 2021 года доля онлайн-регистрации ипотеки составит до 80% от общего числа сделок. Сейчас Росреестр оказывает около 130 млн услуг в год. Нормативный срок по заключению ипотечных сделок составляет 5 дней, однако ведомство управляется за 2–3 дня.

«На начало года электронная регистрация была 9%, сегодня она выросла до 40%. То есть мы в два раза уже превысили показатель национального проекта, установленный на 2021 год», — подчеркнул Олег Скуфинский.