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21.09.2020 16:24
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Ипотечные сделки почти полностью перейдут в онлайн. Так хочет Росреестр

Росреестр планирует полностью перевести регистрацию ипотечных сделок в онлайн. Об этом 21 августа президенту РФ Владимиру Путину сказал глава ведомства Олег Скуфинский, сообщает пресс-служба Кремля.

По его планам, в конце 2021 года доля онлайн-регистрации ипотеки составит до 80% от общего числа сделок. Сейчас Росреестр оказывает около 130 млн услуг в год. Нормативный срок по заключению ипотечных сделок составляет 5 дней, однако ведомство управляется за 2–3 дня.

«На начало года электронная регистрация была 9%, сегодня она выросла до 40%. То есть мы в два раза уже превысили показатель национального проекта, установленный на 2021 год», — подчеркнул Олег Скуфинский.

Увеличение доли онлайн-сделок глава ведомства связывает с карантинными мерами — МФЦ перешли на режим работы «по предварительной записи», зарегистрировать сделку можно было только на сайте Росреестра. На вопрос президента о сбоях в работе Олег Скуфинский ответил так: «В этот период, Владимир Владимирович, нет. Мы провели инженерную настройку системы, и она отработала абсолютно стабильно».

В августе «Фонтанка» писала о том, что в Петербурге талончики на услуги Росреестра в МФЦ таяли за пару минут. Тогда строители предположили, что проблемы с регистрацией недвижимости горожанам придется терпеть до полугода из-за перехода на новое программное обеспечение — систему ФГИС ЕГРН. Однако в Смольном заверили: проблема решится до конца августа.

Кроме того, ранее сообщалось, что партия «Деловая Россия» предложила сделать бессрочным дистанционное заключение ипотечных сделок. По задумке физлица смогут открывать счета по видеосвязи (без применения биометрической системы) и подписывать документы простой электронной подписью.

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Комментарии (3)

aborigenSPB
А партия "Деловая Россия" решила на костях потаптаться?
Тот же совет: прежде чем вякать, изучите суть вопроса.
aborigenSPB
Гнать в шею этого Скуфинского!!! Похоже, человек вообще не в теме, даже цифры называет с потолка. Ипотечные сделки уже давно регистрируются онлайн (не 9, а 99%) - по другому никак, ни у кого нет желания неделю висеть на телефоне, чтобы записаться в МФЦ:((
Intriga
Сбоев нет, в МФЦ попасть можно сразу, приостановки приема документов не было, очередей нет ... именно все так прекрасно и есть- спасибо
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