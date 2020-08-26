В Смольном сказали, когда в МФЦ закончатся проблемы со сделками по недвижимости

Многофункциональные центры в Петербурге совместно с Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу до конца месяца перейдут к работе в новой версии федеральной государственной информационной системы ведения ЕГРН. И это значительно ускорит их производительность.



Как сообщили в Смольном 26 августа, основной технологический этап перехода на новое программное обеспечение будет проходить с 21 по 27 августа. Еще несколько дней потребуется на его финальное тестирование.

И уже с начала сентября это даст возможность сократить сроки предоставления сведений из ЕГРН и увеличить количество ежедневно принимаемых обращений до 3000 штук в день.