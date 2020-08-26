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26.08.2020 18:10
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В Смольном сказали, когда в МФЦ закончатся проблемы со сделками по недвижимости

Многофункциональные центры в Петербурге совместно с Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу до конца месяца перейдут к работе в новой версии федеральной государственной информационной системы ведения ЕГРН. И это значительно ускорит их производительность.

Как сообщили в Смольном 26 августа, основной технологический этап перехода на новое программное обеспечение будет проходить с 21 по 27 августа. Еще несколько дней потребуется на его финальное тестирование.

И уже с начала сентября это даст возможность сократить сроки предоставления сведений из ЕГРН и увеличить количество ежедневно принимаемых обращений до 3000 штук в день.

Напомним, что переход на новое ПО привел в панику горожан, которые и до этого жаловались на гигантские очереди во многофункциональных центрах. Проблемы сейчас появились даже у строителей, которые обычно обладали особыми привилегиями.

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Комментарии (1)

260675881
Долгое вpемя существовала гипотеза, что, если миллион обезьян посадить за пишущие машинки, то по теоpии веpоятности чеpез некотоpое вpемя они напечатают "Войну и миp".

Тепеpь каждый год Росреестр меняет ПО, "Войны и мир" нет, но есть стоимость очереди на подачу и получение Договора купли-продажи.
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