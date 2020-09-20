Под Магаданом бушуют лесные пожары. Медведи ищут спасения у людей
В Магаданской области горят леса в непосредственной близости от населенных пунктов. Спасатели и власти эвакуировать население не спешат, и ему приходится соседствовать с медведями.
Крупный пожар на подступах к поселку Сокол сняли на видео местные жители вечером 20 сентября. Запись опубликовало в своем Instagram издание «Весьма».
Площадь пожара составляет 20 гектаров, сообщает ГУ МЧС по Магаданской области.
«Поселок Сокол находится под защитой федеральных и областных подразделений. Образована цепь по периметру поселка со стороны пожара. Всего задействованы 110 человек», - уточняют в ведомстве.
Оберег из живой цепи не особо воодушевляет местных жителей. Судя по реакции в соцсетях, они сидят на чемоданах и ждут эвакуации, с которой власти и спасатели не спешат.
Пожары выгоняют из лесов обитателей. На улицах поселка Уптар, рядом с которым тоже полыхает, заметили четырех медведей.
Окрестности Уптара тушат с воздуха, успокаивает ГУ МЧС Магаданской области.
Еще один крупный пожар уничтожил сопку «Спящая красавица», которую считают одним из самых живописных мест на Колыме. Она находится на мысе Нюкля. Спасатели поливают выжженную территорию.