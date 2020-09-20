В Магаданской области горят леса в непосредственной близости от населенных пунктов. Спасатели и власти эвакуировать население не спешат, и ему приходится соседствовать с медведями.

Крупный пожар на подступах к поселку Сокол сняли на видео местные жители вечером 20 сентября. Запись опубликовало в своем Instagram издание «Весьма».

«Поселок Сокол находится под защитой федеральных и областных подразделений. Образована цепь по периметру поселка со стороны пожара. Всего задействованы 110 человек», - уточняют в ведомстве.

Оберег из живой цепи не особо воодушевляет местных жителей. Судя по реакции в соцсетях, они сидят на чемоданах и ждут эвакуации, с которой власти и спасатели не спешат.

Пожары выгоняют из лесов обитателей. На улицах поселка Уптар, рядом с которым тоже полыхает, заметили четырех медведей.