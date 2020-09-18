Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 11 октября. Детские лагеря закрыты до Нового года
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Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 11 октября. Об этом говорится в новой версии постановления №121, утвержденной губернатором Александром Бегловым 18 сентября. Документ опубликован на сайте Смольного.
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 11 октября. Об этом говорится в новой версии постановления №121, утвержденной губернатором Александром Бегловым 18 сентября. Документ опубликован на сайте Смольного.
Запрет на работу детских лагерей продлен 31 декабря 2020 года.
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