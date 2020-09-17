Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 после завершения второго этапа ходовых испытаний вернулся в Петербург. Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка высоко оценил качество построенного на Балтзаводе судна и заявил, что оно готово отправиться к месту работы — в Мурманск.



Как рассказали в «Атомфлоте» 17 сентября, испытания проходили с 23 июня по 16 сентября, в Финском заливе и Балтийском море проведена проверка работы механизмов и оборудования атомохода, протестированы электроэнергетическая система в ходовых условиях и маневренные характеристики судна при различных вариантах осадки.