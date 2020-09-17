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17.09.2020 13:08
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Крупнейший в мире атомный ледокол «Арктика» покинет Петербург 22 сентября

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 после завершения второго этапа ходовых испытаний вернулся в Петербург. Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка высоко оценил качество построенного на Балтзаводе судна и заявил, что оно готово отправиться к месту работы — в Мурманск.

Как рассказали в «Атомфлоте» 17 сентября, испытания проходили с 23 июня по 16 сентября, в Финском заливе и Балтийском море проведена проверка работы механизмов и оборудования атомохода, протестированы электроэнергетическая система в ходовых условиях и маневренные характеристики судна при различных вариантах осадки.

Фото: Балтийский завод
Фото: Балтийский завод
Фото: Балтийский завод
Фото: Балтийский завод
Фото: Балтийский завод

«Программа ходовых испытаний выполнена в полном объеме, — заявил Кашка. — Судостроителями, подрядными организациями и сдаточным экипажем проведена большая работа. Мы удовлетворены результатами. Атомный ледокол «Арктика» готов к переходу в Мурманск».

22 сентября «Арктика» выйдет от достроечной набережной АО «Балтийский завод» в направлении морского порта Мурманск. Планируется, что переход займет около двух недель. За это время будет осуществлена проверка работы атомного ледокола в ледовых условиях.

Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 строится Балтийским заводом по заказу госкорпорации «Росатом». Закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года, спуск судна на воду — 16 июня 2016 года. Оно стало самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. Ледокол предназначен для самостоятельной проводки судов (в том числе крупнотоннажных), лидирования караванов в Западном районе Арктики. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности, на мелководных участках Енисея и Обской губы.

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