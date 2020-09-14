Производитель вакцин предрёк нехватку препарата от коронавируса до 2024 года
Производственные мощности не позволят удовлетворить потребности человечества в вакцине от коронавируса до 2024 года. Об этом заявил исполнительный директор одного из крупнейших производителей подобных препаратов Serum Institute of India.
Как сообщил Адар Пунавалла газете Financial Times 14 сентября, если каждого человека будут прививать двухкомпонентной вакциной от COVID-19, то для всего населения планеты потребуется 15 миллиардов доз препарата. Закрыть такую потребность в ближайшие год-два фармацевтические компании не смогут, утверждает он.
«Пройдет от четырех до пяти лет, прежде чем все получат вакцину на этой планете», - приводит слова исполнительного директора РБК.
Serum Institute of India, который возглавляет Пунавалла — крупнейший в мире производитель вакцин. Как отмечает издание, институт сывороток сотрудничает с такими разработчиками препаратов против коронавируса, как американская Novavax и англо-шведская AstraZeneca. Он же может стать международным партнёром российской разработки Центра Гамалеи «Спутник V». О том, что Индия может стать центром для производства российской вакцины 4 сентября сообщал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Первая партия препарата «Спутник V» 14 сентября добралась до Петербурга. Несколько десятков доз вакцины предназначены для врачей и поступили в городскую больницу №40.