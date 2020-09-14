Производитель вакцин предрёк нехватку препарата от коронавируса до 2024 года

Производственные мощности не позволят удовлетворить потребности человечества в вакцине от коронавируса до 2024 года. Об этом заявил исполнительный директор одного из крупнейших производителей подобных препаратов Serum Institute of India.



Как сообщил Адар Пунавалла газете Financial Times 14 сентября, если каждого человека будут прививать двухкомпонентной вакциной от COVID-19, то для всего населения планеты потребуется 15 миллиардов доз препарата. Закрыть такую потребность в ближайшие год-два фармацевтические компании не смогут, утверждает он.

