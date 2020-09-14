Суд не стал отлучать от футбола внештатного журналиста. Он прошел на «Газпром Арену» по женской аккредитации
Минимальным штрафом закончилось для петербуржца проникновение на стадион по аккредитации на другого человека. Он уверяет, что пытался работать.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 сентября, к административной ответственности привлечен Михаил Мастюков. Поймали его на матче «Зенит» — «Спартак» 19 июля, на стадион он прошел по аккредитации на имя ведущего инженера, причем в документе была указана женская фамилия. С ней Мастюков (верней, владелица аккредитации) мог находиться в пресс-центре, комментаторских позициях, трибунах и даже у поля. Однако обман вскоре вскрылся, и Мастюкова задержали.
Он признал вину и объяснил свой поступок коронавирусными ограничениями, из-за которых иначе на матч ему было не попасть. Мастюков утверждает, что работает внештатным журналистом и на стадион тогда пришел трудиться. Суд наказал его минимальным штрафом в три тысячи рублей, хотя статья о нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях предусматривает временный запрет находиться на стадионе.