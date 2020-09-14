«Боялся, но снимал». В Петербурге очевидцы зафиксировали, как двое похищают крышки люков в Невском районе

Криминальный дуэт задержали в Петербурге не без помощи гражданских журналистов. Об этом сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» в пресс-службе ГУ МВД 14 сентября.

Двое мужчин, 19 и 44 лет, с начала осени похищали крышки от люков в Невском районе.

В полицию района о пропаже 9 крышек от люков тепловой сети и канализации во дворе дома на улице Еремеева сообщили граждане. Они сняли, как мужчины загружали крышки в автомобиль темного цвета марки «Хундай» в течение двух дней — 10 и 11 сентября.



В организации, у которой на балансе состоит данное оборудование, сообщили, что ущерб составил около 50 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

МВД.рф

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции Невского района по подозрению в совершении данных преступлений задержали двух неработающих граждан, 19 и 44 лет. По версии полиции, именно младший из подозреваемых является организатором хищений. Молодой человек ранее уже был судим за кражу, а вот его взрослый товарищ, имеющий регистрацию в Алтайском крае, до этого в поле зрения полиции в нашем регионе не попадался», — сообщает главк.

Из багажника машины, на которой подозреваемые передвигались в момент хищений, полицейские изъяли две крышки от люков.

Крышки похищали, чтобы продавать на металл. При этом, по словам одного из задержанных, они боялись того, что в люк кто-то может упасть, поэтому специально выбирали их не на тротуарах, а в менее людных местах — на газонах.

