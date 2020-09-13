Треть избирателей Ленобласти проголосовали за губернатора. Активнее всего - в Сланцевском, Приозерском и Волосовском районах

Общая явка единого дня голосования по Ленобласти составила 30,25% на 10 утра 13 сентября, сообщает портал 47news.

Активнее всего на выборах губернатора Ленинградской области изъявляли свою волю жители Сланцевского (40,41%), Приозерского ( 36,81%) и Волосовского районов (36,02%). Наименьшую активность проявляли в , в Сосновоборском городском округе (22,43%) и в Тихвинском районе (22,49%).

В Ленинградской области 13 сентября проходят выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата областного Законодательного собрания шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, а также очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе. В 8:00 для избирателей открылись 995 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00. Оно проходит в помещениях для голосования и на дому.