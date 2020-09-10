План «Перехват» — людям с инвалидностью помогут не потерять работу или найти новую
Инклюзивный проект Everland запустил программу «Перехват», которая призвана помочь людям с инвалидностью не потерять в кризис рабочее место или трудоустроить. Инициатива включает несколько услуг: правовую помощь в формате медиации, психологическую помощь, повышение уровня знаний и навыков, а также подбор нового места работы.
Люди с инвалидностью первыми попадают в группу риска при увольнениях. Также им гораздо сложнее устроиться на новое рабочее место. Этому мешает отсутствие предложений в регионе, где он живёт, предвзятое отношение работодателей, недоступная среда и сложности в получении новых профессиональных навыков, а значит, недостаток квалификации.
В рамках программы «Перехват» людям с инвалидностью будет оказываться юридическая помощь в формате медиации — содействия в переговорах с работодателем. Если человек находится под угрозой увольнения, юрист попробует договориться о сохранении места работы или поможет сделать расставание максимально безболезненным для всех сторон. Аналогичную помощь получат и работодатели: в случае увольнения сотрудника с инвалидностью в переговорах с работником и поиске компромисса также поможет юрист.
«Наша задача помочь сторонам договориться, например, сохранить человека внутри компании, перевести его на более низкую ставку с уменьшением объема занятости или подобрать другой функционал, который будет больше ему подходить. Важно определить те точки, которые будут выгодны обеим сторонам. Мы против давления на бизнес, особенно в текущей ситуации, но также понимаем, что людям с инвалидностью при увольнении грозит длительная безработица и с очень большой долей вероятности существенная потеря как soft skills, так и hard skills», — приводит слова юриста и сооснователя Everland Игоря Новикова портал «Открытые НКО».
Следующий шаг программы «Перехват» включается, если в рамках переговоров с участием юристов человеку всё-таки не удаётся сохранить место работы. В этом случае он сможет пройти собеседование с психологом и карьерным консультантом, а также отстроить работу дальше — или в самом Everland, или в компаниях, которые хотели бы нанять людей с инвалидностью.
По словам Игоря Новикова, не всегда существующие предложения, которые есть на рынке труда для людей с инвалидностью, правильно описаны и понятны соискателям.
«В рамках этого нового направления мы хотим помочь работодателям снять барьеры и научиться встраивать людей с инвалидностью в свои команды. И не только тех, кто имеет незначительные ограничения здоровья, но и людей с более существенными нарушениями слуха, речи, зрения, опорно-двигательной системы», — акцентирует внимание юрист.
Поэтому еще одним направлением программы является подбор специалистов с инвалидностью в компании, которые ищут таких сотрудников.
В Everland отмечают, что пандемия оказала не только негативное влияние на рынок труда. Она открыла новые возможности и сняла барьеры: сегодня уже не стоит вопрос «как же он будет приезжать в офис?». Офис может быть просто не нужен. В таких условиях люди с инвалидностью получают больше шансов найти работу, в том числе без привязки к месту проживания.
Именно ставка на дистанционную работу дает Everland возможность с 2016 года трудоустраивать людей с разными видами инвалидности со всей России и из стран СНГ. Для этого в августе 2019 года была запущена онлайн-платформа. За год она доказала свою эффективность, помогая комплексному решению проблемы трудоустройства. Программа «Перехват» расширила её возможности, дав шанс еще большему числу людей найти работу.
Everland — социальный предпринимательский проект. Оказывает услуги бизнесу и НКО по направлениям дизайн, контент, digital, юридическое сопровождение. Все сотрудники проекта — специалисты с инвалидностью. Проект дает возможность людям с инвалидностью улучшить знания и получить опыт в современных и востребованных профессиях. Everland — автор исследований по адаптации для людей с инвалидностью сфер услуг и инфраструктуры.