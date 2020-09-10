План «Перехват» — людям с инвалидностью помогут не потерять работу или найти новую

Инклюзивный проект Everland запустил программу «Перехват», которая призвана помочь людям с инвалидностью не потерять в кризис рабочее место или трудоустроить. Инициатива включает несколько услуг: правовую помощь в формате медиации, психологическую помощь, повышение уровня знаний и навыков, а также подбор нового места работы. Люди с инвалидностью первыми попадают в группу риска при увольнениях. Также им гораздо сложнее устроиться на новое рабочее место. Этому мешает отсутствие предложений в регионе, где он живёт, предвзятое отношение работодателей, недоступная среда и сложности в получении новых профессиональных навыков, а значит, недостаток квалификации.

В рамках программы «Перехват» людям с инвалидностью будет оказываться юридическая помощь в формате медиации — содействия в переговорах с работодателем. Если человек находится под угрозой увольнения, юрист попробует договориться о сохранении места работы или поможет сделать расставание максимально безболезненным для всех сторон. Аналогичную помощь получат и работодатели: в случае увольнения сотрудника с инвалидностью в переговорах с работником и поиске компромисса также поможет юрист. «Наша задача помочь сторонам договориться, например, сохранить человека внутри компании, перевести его на более низкую ставку с уменьшением объема занятости или подобрать другой функционал, который будет больше ему подходить. Важно определить те точки, которые будут выгодны обеим сторонам. Мы против давления на бизнес, особенно в текущей ситуации, но также понимаем, что людям с инвалидностью при увольнении грозит длительная безработица и с очень большой долей вероятности существенная потеря как soft skills, так и hard skills», — приводит слова юриста и сооснователя Everland Игоря Новикова портал «Открытые НКО».

Следующий шаг программы «Перехват» включается, если в рамках переговоров с участием юристов человеку всё-таки не удаётся сохранить место работы. В этом случае он сможет пройти собеседование с психологом и карьерным консультантом, а также отстроить работу дальше — или в самом Everland, или в компаниях, которые хотели бы нанять людей с инвалидностью. По словам Игоря Новикова, не всегда существующие предложения, которые есть на рынке труда для людей с инвалидностью, правильно описаны и понятны соискателям. «В рамках этого нового направления мы хотим помочь работодателям снять барьеры и научиться встраивать людей с инвалидностью в свои команды. И не только тех, кто имеет незначительные ограничения здоровья, но и людей с более существенными нарушениями слуха, речи, зрения, опорно-двигательной системы», — акцентирует внимание юрист. Поэтому еще одним направлением программы является подбор специалистов с инвалидностью в компании, которые ищут таких сотрудников. В Everland отмечают, что пандемия оказала не только негативное влияние на рынок труда. Она открыла новые возможности и сняла барьеры: сегодня уже не стоит вопрос «как же он будет приезжать в офис?». Офис может быть просто не нужен. В таких условиях люди с инвалидностью получают больше шансов найти работу, в том числе без привязки к месту проживания.