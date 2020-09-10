Песков: Массовые протесты не означают, что все белорусы против Лукашенко, а у Путина — вотум доверия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что протест в Белоруссии не означает настрой населения против Александра Лукашенко. В России, по его словам, вотум доверия главе государства выразили летом.



Вопрос о белорусских событиях Пескову задал Znak.com в ходе пресс-конференции 10 сентября.



«Всегда после выборов есть недовольные, во всех странах, — отметил Песков. — Вопрос только в том, недовольные находятся в большинстве или меньшинстве. Когда мы говорим о белорусских событиях, мы не имеем права забывать про огромное количество белорусов, которые поддерживают своего президента… Даже массовая акция не означает, что все белорусы выступают против Лукашенко. Это не так». Песков отметил, что разобраться в проблемах Белоруссии могут только ее жители; права вмешиваться нет ни у России, ни у других стран.

