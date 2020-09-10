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10.09.2020 13:17
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Песков: Массовые протесты не означают, что все белорусы против Лукашенко, а у Путина — вотум доверия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что протест в Белоруссии не означает настрой населения против Александра Лукашенко. В России, по его словам, вотум доверия главе государства выразили летом.

Вопрос о белорусских событиях Пескову задал Znak.com в ходе пресс-конференции 10 сентября.

«Всегда после выборов есть недовольные, во всех странах, — отметил Песков. — Вопрос только в том, недовольные находятся в большинстве или меньшинстве. Когда мы говорим о белорусских событиях, мы не имеем права забывать про огромное количество белорусов, которые поддерживают своего президента… Даже массовая акция не означает, что все белорусы выступают против Лукашенко. Это не так». Песков отметил, что разобраться в проблемах Белоруссии могут только ее жители; права вмешиваться нет ни у России, ни у других стран.

Сравнивая ситуации в Белоруссии и России, пресс-секретарь президента отметил, что единственный «барометр» — это голоса избирателей. «Совсем недавно… косвенный вотум доверия президенту был возобновлен, когда при подавляющем одобрении населения и очень широком участии населения прошло голосование по поправкам в Конституцию, которые инициировал президент». На замечание корреспондента о том, что в поправках говорилось о конкретных изменениях в Конституцию, а не о доверии или недоверии, Песков ответил, что это его личная интерпретация прошедшего голосования.

Ранее телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Александр Лукашенко намерен прибыть в Москву на следующей неделе. Песков заявил, что пока об этом рано говорить.

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Комментарии (8)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Песок сдал босса... что голосование у нас тоже фальсифицировано.... Осталось найти свою "жену блогера"...
iAm2Cool
Интересно, а почему застрелился Геббельс? Мог бы все валить на фюрера, мол действовал по приказу, в интересах немецкого народа и геополитики, против всемирного сионизма. Песков не задумывается?
Mozg
Массовые протесты означают, что людям не нравятся, когда их пытают в СИЗО и избивают в РУВД.

Если фюрера это устраивает, то народ против!
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