Песков: Массовые протесты не означают, что все белорусы против Лукашенко, а у Путина — вотум доверия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что протест в Белоруссии не означает настрой населения против Александра Лукашенко. В России, по его словам, вотум доверия главе государства выразили летом.
Вопрос о белорусских событиях Пескову задал Znak.com в ходе пресс-конференции 10 сентября.
«Всегда после выборов есть недовольные, во всех странах, — отметил Песков. — Вопрос только в том, недовольные находятся в большинстве или меньшинстве. Когда мы говорим о белорусских событиях, мы не имеем права забывать про огромное количество белорусов, которые поддерживают своего президента… Даже массовая акция не означает, что все белорусы выступают против Лукашенко. Это не так». Песков отметил, что разобраться в проблемах Белоруссии могут только ее жители; права вмешиваться нет ни у России, ни у других стран.
Сравнивая ситуации в Белоруссии и России, пресс-секретарь президента отметил, что единственный «барометр» — это голоса избирателей. «Совсем недавно… косвенный вотум доверия президенту был возобновлен, когда при подавляющем одобрении населения и очень широком участии населения прошло голосование по поправкам в Конституцию, которые инициировал президент». На замечание корреспондента о том, что в поправках говорилось о конкретных изменениях в Конституцию, а не о доверии или недоверии, Песков ответил, что это его личная интерпретация прошедшего голосования.
Ранее телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Александр Лукашенко намерен прибыть в Москву на следующей неделе. Песков заявил, что пока об этом рано говорить.