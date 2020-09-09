Пять машин столкнулись на Мебельной улице. Двух водителей увезли в больницу
Автомобили собрались в травмоопасный «паровозик» вечером 9 сентября в Приморском районе Петербурга. Водителям потребовалась помощь медиков.
О ДТП на Мебельной улице недалеко от перекрестка с Яхтенной «Фонтанке» сообщили читатели, приславшие снимки «паровозика» из смятых машин.
По данным «Фонтанки», в 18 часов 40 минут на Мебельной столкнулись «Опель Зафира», «Вольво», «Лада Ларгус», «Форд Куга» и «Мини Купер». 38-летний водитель «Ларгуса» и 40-летний водитель «Вольво» госпитализированы в 3-ю горбольницу.