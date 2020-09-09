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09.09.2020 20:05
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Пять машин столкнулись на Мебельной улице. Двух водителей увезли в больницу

Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий

Автомобили собрались в травмоопасный «паровозик» вечером 9 сентября в Приморском районе Петербурга. Водителям потребовалась помощь медиков.

О ДТП на Мебельной улице недалеко от перекрестка с Яхтенной «Фонтанке» сообщили читатели, приславшие снимки «паровозика» из смятых машин.

Фото: Megapolisonline
Фото: Megapolisonline
Фото: Megapolisonline

По данным «Фонтанки», в 18 часов 40 минут на Мебельной столкнулись «Опель Зафира», «Вольво», «Лада Ларгус», «Форд Куга» и «Мини Купер». 38-летний водитель «Ларгуса» и 40-летний водитель «Вольво» госпитализированы в 3-ю горбольницу.

Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий

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