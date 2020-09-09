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09.09.2020 18:33
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Swiss планирует возобновить полёты между Цюрихом и Петербургом в конце сентября

Швейцарская авиакомпания Swiss (входит Lufthansa Group) планирует восстановить полёты на маршруте Петербург — Цюрих с 25 сентября.

Как рассказали «Фонтанке» в клиентской службе Swiss, подтверждены рейсы на 25 и 28 сентября.

«Планируется, что рейсы из Цюриха в Санкт-Петербург будут выполняться дважды в неделю до 23 октября. Наше зимнее расписание будет опубликовано через несколько недель», — добавили в пресс-службе авиакомпании.

«Аэрофлот» возобновил полёты раз в неделю между Москвой и Женевой, а Swiss — между Москвой и Цюрихом 15 августа.

Туристический въезд в Швейцарию для россиян закрыт. «Граждане России, которые находятся в ситуации абсолютной необходимости и которым нужно совершить поездку в Швейцарию, нуждаются в получении специального разрешения от Посольства Швейцарии для въезда в страну даже при наличии действующей шенгенской визы», — отмечается на сайте дипмиссии. Тест на COVID-19 и карантин для прибывающих из России необязательны.

© Фонтанка.Ру

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