FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
09.09.2020 14:26
5
Печать

В 2020 году комстрой Петербурга планирует закончить 25 строек и приступить еще к нескольким десяткам. На это ему не хватает 11 млрд

Комитету по строительству при формировании бюджета на 2021 год предложено уложить свою адресную программу в 23,2 млрд рублей. Ему нужно в полтора раза больше.

Свою заявку комстрой представил 9 сентября в ходе нулевых чтений городского бюджета на следующие 3 года. По словам зампредседателя Александра Постраша, в рамках контрольных цифр финансовый блок довел до ведомства следующие объемы адресной инвестиционной программы: 2021 год — 23,2 млрд рублей, 2022 год — 18,7 млрд рублей, 2023 год — 14,3 млрд рублей. Приоритетными на следующий год являются вводные объекты, а также переходящие по срокам, на них заложен 21 млрд рублей.

«В рамках 2021 года мы планируем закончить строительно-монтажные работы по 25 объектам и закончить проектирование по 54 объектам, — сообщил Постраш. — Планируем ввести 5 объектов образования, 6 дошкольных учебных учреждений, 7 объектов здравоохранения. В 2022 году запланирован ввод 23 объектов». При этом в следующем году комстрой по этому плану приступает к строительству 16 социальных объектов и проектированию 19.

Ведомство сформулировало дополнительную потребность в деньгах: 11,4 млрд рублей на вновь начинаемые объекты в 2021 году (44 объекта), 32,4 млрд — в 2022-м, 40,6 млрд — в 2023-м. По расходам, не относящимся к АИП, у комстроя также есть запросы: в следующем году оно просит добавить 731 млн рублей к уже предписанным 904 млн.

Напомним, в 2020 году адресная программа комитета подверглась сокращению при весенней корректировке: она уменьшилась с 27 млрд до 20 млрд.

На прошлой неделе начались рабочие совещания чиновников и депутатов ЗакС по проекту бюджета на ближайшие три года, так называемые нулевые чтения. О том, какие общие очертания бюджету придал финансовый блок, — читайте в материале «Фонтанки» .

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Nafanka
Да! Кста! А КОГДА эти носороги думают сдать дома ОБМАНУТЫХ дольщиков? Ничего не говорили?! Замылили, типО, тему, и ОПЯТЬ "неустановленные лица" завладели общественным общаком?! )))
Nafanka
А вот ОПЯТЬ! В заголовке в 2020 году, а в САМОЙ статье 2021 ... Что делать бум? )))
Агроном аэродрома
"мы планируем закончить строительно-монтажные работы" - вау! Вот прямо так, не снимая пиджаков, сотрудники комитета планируют закончить строительно-монтажные работы?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний