В 2020 году комстрой Петербурга планирует закончить 25 строек и приступить еще к нескольким десяткам. На это ему не хватает 11 млрд

Свою заявку комстрой представил 9 сентября в ходе нулевых чтений городского бюджета на следующие 3 года. По словам зампредседателя Александра Постраша, в рамках контрольных цифр финансовый блок довел до ведомства следующие объемы адресной инвестиционной программы: 2021 год — 23,2 млрд рублей, 2022 год — 18,7 млрд рублей, 2023 год — 14,3 млрд рублей. Приоритетными на следующий год являются вводные объекты, а также переходящие по срокам, на них заложен 21 млрд рублей.

Комитету по строительству при формировании бюджета на 2021 год предложено уложить свою адресную программу в 23,2 млрд рублей. Ему нужно в полтора раза больше.

«В рамках 2021 года мы планируем закончить строительно-монтажные работы по 25 объектам и закончить проектирование по 54 объектам, — сообщил Постраш. — Планируем ввести 5 объектов образования, 6 дошкольных учебных учреждений, 7 объектов здравоохранения. В 2022 году запланирован ввод 23 объектов». При этом в следующем году комстрой по этому плану приступает к строительству 16 социальных объектов и проектированию 19.

Ведомство сформулировало дополнительную потребность в деньгах: 11,4 млрд рублей на вновь начинаемые объекты в 2021 году (44 объекта), 32,4 млрд — в 2022-м, 40,6 млрд — в 2023-м. По расходам, не относящимся к АИП, у комстроя также есть запросы: в следующем году оно просит добавить 731 млн рублей к уже предписанным 904 млн.

Напомним, в 2020 году адресная программа комитета подверглась сокращению при весенней корректировке: она уменьшилась с 27 млрд до 20 млрд.

На прошлой неделе начались рабочие совещания чиновников и депутатов ЗакС по проекту бюджета на ближайшие три года, так называемые нулевые чтения. О том, какие общие очертания бюджету придал финансовый блок, — читайте в материале «Фонтанки» .