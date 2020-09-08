FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.09.2020 07:28
0
Печать

Тепло уходит из Петербурга постепенно. На то, чтобы ловить солнце, есть ещё два дня

Фото: Читательница «Фонтанки» Анны

Сегодня и завтра в Санкт-Петербурге ещё будет выглядывать солнце, а вот в четверг уже зарядит дождь.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 сентября в городе ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер умеренный, атмосферное давление будет понижаться. Днём воздух прогреется до 16-18 градусов.

Это обычная для Петербурга температура для 8 сентября. За 57 лет истории погодных наблюдений в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от плюс 7 до плюс 18 градусов. Самое холодное 8 сентября зафиксировано в 1978 году, плюс 2 градуса, а самое тёплое - в 1999 году, плюс 26, напоминает «Яндекс».

9 сентября погода ожидается облачная с прояснениями и кратковременными дождями, а 10-го – просто дождливая. Температура будет терять по градусу в сутки.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Читательница «Фонтанки» Анны
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний