Сегодня и завтра в Санкт-Петербурге ещё будет выглядывать солнце, а вот в четверг уже зарядит дождь.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 сентября в городе ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер умеренный, атмосферное давление будет понижаться. Днём воздух прогреется до 16-18 градусов.

Это обычная для Петербурга температура для 8 сентября. За 57 лет истории погодных наблюдений в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от плюс 7 до плюс 18 градусов. Самое холодное 8 сентября зафиксировано в 1978 году, плюс 2 градуса, а самое тёплое - в 1999 году, плюс 26, напоминает «Яндекс».